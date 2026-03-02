Морбиус
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Морбиус

Морбиус (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Morbius
Ужасы, Фантастика18+

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О фильме

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию — он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морбиус»