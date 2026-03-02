Морбиус (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Morbius
Ужасы, Фантастика18+
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О фильме
Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию — он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Даниэль
Эспиноса
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Мэтт
Смит
- АААктриса
Адриа
Архона
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- АМАктёр
Аль
Мадригал
- Актёр
Майкл
Китон
- ЗХАктриса
Зарис-Энджел
Хатор
- ДФАктёр
Джо
Феррара
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ДЭАктёр
Джозеф
Эссон
- ТФАктёр
Том
Форбс
- КРАктриса
Клара
Росагер
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- РБАктёр
Ролан
Белл
- БКАктёр
Бентли
Калу
- ДБАктриса
Джоанна
Барнетт
- МСАктёр
Майа
Скалиа
- АРАктёр
Арчи
Рено
- ДМАктёр
Джоджо
Макари
- АПАктёр
Абрахам
Попула
- АЭАктёр
Адам
Эль Хагар
- БААктёр
Бэрри
Аирд
- КХАктёр
Калле
Хенни
- КРАктёр
Крис
Риман
- ЯААктёр
Яш
Агнихотри
- МААктёр
Маной
Ананд
- РААктёр
Родриг
Андрисан
- ЛААктёр
Ласко
Аткинс
- ПБАктёр
Пьер
Бергман
- КБАктёр
Кишор
Бхатт
- ДБАктриса
Джилл
Бьюкэнэн
- КОАктриса
Кадролша
Она Кароле
- РХАктриса
Рут
Хоррокс
- БКАктёр
Бернард
Коллако
- МКАктёр
Марк
Кристофер Коллинз
- РРАктёр
Ричард
Р. Корапи
- ЭКАктриса
Элинор
Каммингс
- АДАктёр
Адам
Дарлингтон
- НДАктёр
Ник
Дэвисон
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Джаред
Лето
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд