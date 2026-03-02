Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию — он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

