Монстры против пришельцев (фильм, 2009) смотреть онлайн

Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев

Монстры против пришельцев (фильм, 2009)

8.52009, Monsters vs Aliens
Мультфильм90 мин12+

О фильме

В Сюзан Мeрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры против пришельцев»