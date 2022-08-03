Монстры на каникулах 3: Море зовет (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Иногда даже чудовищам нужно в отпуск. Анимационная приключенческая комедия «Монстры на каникулах 3: Море зовет» продолжает историю графа Дракулы, его дочери Мэвис и зятя Джонни.
Вампирское семейство вместе с шумной компанией друзей-монстров отправляется в круиз по океану. Их ждет роскошный лайнер, морские развлечения и живописные острова, но все идет не по плану, когда Дракула неожиданно влюбляется в капитана судна — загадочную Эрику. Однако Мэвис недаром подозревает, что у женщины есть темные секреты. Вскоре мирный отдых превращается в битву за дружбу, семью и, конечно, за сам круиз.
Если вам полюбились два предыдущих фильма франшизы, то не меньшее удовольствие получите, начав смотреть «Монстры на каникулах 3: Море зовет». Ведь здесь еще больше юмора, еще больше музыки, еще больше новых чудовищ.
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ГТРежиссёр
Генндий
Тартаковский
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Селена
Гомес
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- ФДАктриса
Фрэн
Дрешер
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ГТСценарист
Генндий
Тартаковский
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- Продюсер
Мишель
Мурдокка
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Полина
Гагарина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- СУХудожник
Скотт
Уиллс
- ДАМонтажёр
Джойс
Аррастья
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо
- DТКомпозитор
DJ
Тиесто