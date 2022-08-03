Монстры на каникулах 3: Море зовет
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Монстры на каникулах 3: Море зовет

Монстры на каникулах 3: Море зовет (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Мультфильм, Семейный93 мин6+

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О фильме

Иногда даже чудовищам нужно в отпуск. Анимационная приключенческая комедия «Монстры на каникулах 3: Море зовет» продолжает историю графа Дракулы, его дочери Мэвис и зятя Джонни.

Вампирское семейство вместе с шумной компанией друзей-монстров отправляется в круиз по океану. Их ждет роскошный лайнер, морские развлечения и живописные острова, но все идет не по плану, когда Дракула неожиданно влюбляется в капитана судна — загадочную Эрику. Однако Мэвис недаром подозревает, что у женщины есть темные секреты. Вскоре мирный отдых превращается в битву за дружбу, семью и, конечно, за сам круиз.

Если вам полюбились два предыдущих фильма франшизы, то не меньшее удовольствие получите, начав смотреть «Монстры на каникулах 3: Море зовет». Ведь здесь еще больше юмора, еще больше музыки, еще больше новых чудовищ.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»