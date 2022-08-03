Иногда даже чудовищам нужно в отпуск. Анимационная приключенческая комедия «Монстры на каникулах 3: Море зовет» продолжает историю графа Дракулы, его дочери Мэвис и зятя Джонни.



Вампирское семейство вместе с шумной компанией друзей-монстров отправляется в круиз по океану. Их ждет роскошный лайнер, морские развлечения и живописные острова, но все идет не по плану, когда Дракула неожиданно влюбляется в капитана судна — загадочную Эрику. Однако Мэвис недаром подозревает, что у женщины есть темные секреты. Вскоре мирный отдых превращается в битву за дружбу, семью и, конечно, за сам круиз.



Если вам полюбились два предыдущих фильма франшизы, то не меньшее удовольствие получите, начав смотреть «Монстры на каникулах 3: Море зовет». Ведь здесь еще больше юмора, еще больше музыки, еще больше новых чудовищ.

