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Монстр-траки

Монстр-траки (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Monster Trucks
Фантастика, Семейные100 мин6+

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Сюжет

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Семейные, Фантастика, Боевики

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстр-траки»

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