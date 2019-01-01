Молодое вино (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Красивая и уверенная в себе Мила пытается найти жениха тихой и застенчивой Любе. Однажды вечером они едва уносят ноги от местной шпаны и оказываются в уютном домике местного парня Славы. Здесь же их находит любимец �женщин Коля, с которым у Милы когда-то был роман. В итоге незаметная и неудачливая Люба уводит любимого человека у яркой и успешной Милы и уезжает с ним в Москву. А Мила остается в домике у моря и выходит замуж за скромного Славу. Через двадцать лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе.



Молодое вино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.