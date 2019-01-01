Молодое вино (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Красивая и уверенная в себе Мила пытается найти жениха тихой и застенчивой Любе. Однажды вечером они едва уносят ноги от местной шпаны и оказываются в уютном домике местного парня Славы. Здесь же их находит любимец �женщин Коля, с которым у Милы когда-то был роман. В итоге незаметная и неудачливая Люба уводит любимого человека у яркой и успешной Милы и уезжает с ним в Москву. А Мила остается в домике у моря и выходит замуж за скромного Славу. Через двадцать лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Актриса
Катерина
Шпица
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- НКАктёр
Нил
Кропалов
- ДРАктёр
Данила
Рассомахин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Анастасия
Стежко
- АПАктриса
Арина
Постникова
- Актёр
Константин
Адаев
- МКАктриса
Майя
Куртова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- Продюсер
Родион
Павлючик
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков