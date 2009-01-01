Мне бы в небо (фильм, 2009) смотреть онлайн

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Фильм «Мне бы в небо» – американская драма режиссера Джейсона Рейтмана о представителе редкой профессии – корпоративного специалиста по сокращениям, у которого нет личной жизни, а главная мечта – накопить миллион бонусных миль. Смотрите фильм «Мне бы в небо» бесплатно и без регистрации, в хорошем качестве.

США переживает экономический кризис. Во многих компаниях идут массовые сокращения сотрудников. Руководители не готовы выслушивать слезы и просьбы работников, им неприятно увольнять людей, у которых эта работа – единственный источник дохода. И тогда они обращаются к профессионалу своего дела Райану Бингэму (Джордж Клуни), который и занимается тем, что сообщает людям о том, что они больше не работают в компании. Он делает это мастерски, лучше всякого психолога. Райана не заботит дальнейшая судьба человека, которому он сообщает об увольнении. У него есть только одна мечта – накопить десять миллионов бонусных миль, чтобы получить карту привилегий от авиаперевозчика: большую часть времени Райан проводит в командировках, перелетая из страны в страну. У него нет семьи, он практически живет в аэропортах, а его лучшие друзья – бортпроводники.

Однажды Райан знакомится с красивой и независимой женщиной Алекс (Вера Фармига), которая тоже постоянно в командировках. Они сверяют свои расписания, изредка встречаются и иногда проводят вместе время. Но в один день Райан понимает, что не хочет отпускать Алексу и что расставания с ней приносят ему печаль. Сможет ли он отказаться от своей работы ради любимой женщины?

Сам Джордж Клуни признавался, в фильме «Мне бы в небо» в чем-то сыграл самого себя – человека, который любит работать. В жизни актера был период, когда он работал по 19 часов в сутки. Засыпал в машине. Именно этот опыт пригодился Джорджу на съемках фильма. Смотрите онлайн фильм «Мне бы в небо» бесплатно в хорошем качестве и без регистрации.



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