Миссис Даутфайр
Wink
Детям
Миссис Даутфайр
9.31993, Mrs. Doubtfire
Драма, Комедия120 мин18+

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Миссис Даутфайр (фильм, 1993) смотреть онлайн

О фильме

Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю! Но Дэниель находит выход - переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр - пожилой женщиной. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссис Даутфайр»