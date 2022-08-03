Миссис Даутфайр (фильм, 1993) смотреть онлайн
О фильме
Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю! Но Дэниель находит выход - переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр - пожилой женщиной. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Пирс
Броснан
- ХФАктёр
Харви
Файерстин
- ПХАктриса
Полли
Холлидей
- ЛЯАктриса
Лиза
Якуб
- МЛАктёр
Мэттью
Лоуренс
- МУАктриса
Мара
Уилсон
- РПАктёр
Роберт
Проски
- ЭХАктриса
Энн
Хейни
- РМСценарист
Рэнди
Мейем Сингер
- Сценарист
Лесли
Диксон
- ЭФСценарист
Энн
Файн
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- МГПродюсер
Марша
Гарсес Уильямс
- Продюсер
Робин
Уильямс
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- Актёр дубляжа
Олег
Анофриев
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- СЗАктёр дубляжа
Станислав
Захаров
- Актёр дубляжа
Никита
Джигурда
- НМАктриса дубляжа
Нина
Меньшикова
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- Композитор
Говард
Шор