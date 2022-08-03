Миссис Даутфайр (фильм, 1993) смотреть онлайн

Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю! Но Дэниель находит выход - переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр - пожилой женщиной. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.

