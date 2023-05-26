МиниМакс (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фантастическая комедия об эксцентричном ученом, который пострадал от последствий собственного эксперимента, с Петром Федоровым и Юрием Стояновым. Сотрудник НИИ Биотехнологий Максим Минаев проводит на бонобо опыты по нейротрансдукции вместе с ассистентами Павлом и Юлей, которая состоит с Максом не только в рабочих отношениях. Когда очередное испытание терпит фиаско, ученый ссорится с Юлей, обвиняющей его в излишней фиксации на работе, и решает поставить эксперимент на самом себе. Из аппарата нейротрансдукции Минаев выходит совсем иным – он уменьшается до размеров своего талисмана, игрушечного космонавта. Оказавшись в полном опасностей большом мире, миниатюрный Макс случайно попадает в квартиру, где живет 12-летний Егор, прикованный к инвалидному креслу. Сумеет ли подросток помочь ученому?

