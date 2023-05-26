МиниМакс (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая комедия об эксцентричном ученом, который пострадал от последствий собственного эксперимента, с Петром Федоровым и Юрием Стояновым. Сотрудник НИИ Биотехнологий Максим Минаев проводит на бонобо опыты по нейротрансдукции вместе с ассистентами Павлом и Юлей, которая состоит с Максом не только в рабочих отношениях. Когда очередное испытание терпит фиаско, ученый ссорится с Юлей, обвиняющей его в излишней фиксации на работе, и решает поставить эксперимент на самом себе. Из аппарата нейротрансдукции Минаев выходит совсем иным – он уменьшается до размеров своего талисмана, игрушечного космонавта. Оказавшись в полном опасностей большом мире, миниатюрный Макс случайно попадает в квартиру, где живет 12-летний Егор, прикованный к инвалидному креслу. Сумеет ли подросток помочь ученому?
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Юрий
Стоянов
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ирина
Медведева
- ПКАктёр
Платон
Каменев
- ИТАктёр
Иван
Титяев
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Сценарист
Александр
Топурия
- КЛСценарист
Ксения
Лунгина
- ААСценарист
Алена
Алова
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- МППродюсер
Максим
Поташников
- ЕРПродюсер
Екатерина
Рыжая
- ОИПродюсер
Олег
Извеков
- АПХудожница
Анжелика
Плынова
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- Композитор
Павел
Есенин
- РВКомпозитор
Роман
Волознев