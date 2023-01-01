Wink
Фильмы
Милые кости
Актёры и съёмочная группа фильма «Милые кости»

Актёры и съёмочная группа фильма «Милые кости»

Режиссёры

Питер Джексон

Peter Jackson
Режиссёр

Актёры

Сирша Ронан

Saoirse Ronan
АктрисаSusie Salmon
Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрGeorge Harvey
Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрJack Salmon
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаAbigail Salmon
Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаGrandma Lynn
Майкл Империоли

Michael Imperioli
АктёрLen Fenerman
Роуз Макайвер

Rose McIver
АктрисаLindsey Salmon
Кристиан Ашдейл

Christian Ashdale
АктёрBuckley Salmon
Рис Ричи

Reece Ritchie
АктёрRay Singh
Кэролин Дандо

Carolyn Dando
АктрисаRuth Connors

Сценаристы

Фрэн Уолш

Fran Walsh
Сценарист
Филиппа Бойенс

Philippa Boyens
Сценарист
Питер Джексон

Peter Jackson
Сценарист
Элис Сиболд

Alice Sebold
Сценарист

Продюсеры

Питер Джексон

Peter Jackson
Продюсер
Фрэн Уолш

Fran Walsh
Продюсер

Актёры дубляжа

Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа

Художники

Саймон Брайт

Simon Bright
Художник
Жуль Кук

Jules Cook
Художник
Крис Шрайвер

Chris Shriver
Художник
Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница
Джордж ДеТитта мл.

George DeTitta Jr.
Художник
Майкл МакКоул

Michael McCole
Художник

Монтажёры

Джабез Олссен

Jabez Olssen
Монтажёр

Операторы

Эндрю Лесни

Andrew Lesnie
Оператор

Композиторы

Брайан Ино

Brian Eno
Композитор