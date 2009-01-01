Милые кости (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Что, если душа погибшей девушки сможет направлять живых к правде о ее смерти? Драма «Милые кости» от режиссера «Властелина колец» Питера Джексона рассказывает трогательную мистическую историю о загробной жизни одной тоскующей души.
В 1973 году в тихом городке в штате Пенсильвания 14-летняя Сюзи Сэлмон становится жертвой жестокого убийства. Ее душа застревает между мирами, наблюдая, как семья пытается справиться с утратой. Отец Сюзи отчаянно ищет убийцу, не зная, что дочь подает ему знаки с того света. Мать, не в силах пережить горе, уезжает, а сестра замыкается в себе. Умершая девушка продолжает бороться за справедливость, оставаясь невидимой для мира живых. Сможет ли Сюзи привести близких к правосудию?
«Милые кости» — фильм о любви и утрате, принятии и прощении, боли и справедливости. Джексон создал визуально и эмоционально цепляющую картину, в которой реальность и фантасмагорическое «междумирье» органично сосуществуют.
СтранаВеликобритания, США, Новая Зеландия
ЖанрДрама, Фэнтези
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Джексон
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- РМАктриса
Роуз
Макайвер
- КААктёр
Кристиан
Ашдейл
- РРАктёр
Рис
Ричи
- КДАктриса
Кэролин
Дандо
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- ЭССценарист
Элис
Сиболд
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- ЖКХудожник
Жуль
Кук
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ММХудожник
Майкл
МакКоул
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- БИКомпозитор
Брайан
Ино