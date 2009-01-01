Милые кости (фильм, 2009) смотреть онлайн

Что, если душа погибшей девушки сможет направлять живых к правде о ее смерти? Драма «Милые кости» от режиссера «Властелина колец» Питера Джексона рассказывает трогательную мистическую историю о загробной жизни одной тоскующей души.



В 1973 году в тихом городке в штате Пенсильвания 14-летняя Сюзи Сэлмон становится жертвой жестокого убийства. Ее душа застревает между мирами, наблюдая, как семья пытается справиться с утратой. Отец Сюзи отчаянно ищет убийцу, не зная, что дочь подает ему знаки с того света. Мать, не в силах пережить горе, уезжает, а сестра замыкается в себе. Умершая девушка продолжает бороться за справедливость, оставаясь невидимой для мира живых. Сможет ли Сюзи привести близких к правосудию?



«Милые кости» — фильм о любви и утрате, принятии и прощении, боли и справедливости. Джексон создал визуально и эмоционально цепляющую картину, в которой реальность и фантасмагорическое «междумирье» органично сосуществуют.



Милые кости смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.