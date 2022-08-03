Миллионер поневоле (фильм, 2002) смотреть онлайн
Комедия «Миллионер поневоле» — фильм 2002 года о парне из провинции, на голову которого внезапно сваливается многомиллионное состояние. Режиссер Стивен Брилл противопоставляет искренность маленького городка цинизму большого бизнеса — и делает это с фирменным юмором Адама Сэндлера.
Лонгфелло Дидс живет тихой жизнью: готовит пиццу в собственном ресторанчике, сочиняет тексты для поздравительных открыток, дружит с соседями и не строит больших планов. Но все меняется, когда он узнает, что стал единственным наследником миллиардера-промышленника. Дидса привозят в Нью-Йорк, где на него сразу же набрасываются финансисты, юристы и прыткие журналисты. Одна из них — корреспондентка Бейб Беннетт — выдает себя за простую девушку, чтобы подружиться с Дидсом и сделать о нем сенсационный репортаж. Однако чем больше Бейб проводит времени с новоиспеченным миллионером, тем сложнее ей поддерживать ложь: Дидс остается честным, добрым и наивно открытым, даже имея невероятно большие деньги на счету.
Фильм «Миллионер поневоле» понравится тем, кто любит добрые комедии о том, как искренность побеждает расчет, а любовь оказывается сильнее карьерных амбиций.
- СБРежиссёр
Стивен
Брилл
- Актёр
Адам
Сэндлер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Аллен
Коверт
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актёр
Джаред
Харрис
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- ПДАктёр
Питер
Данте
- КФАктриса
Кончата
Феррелл
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- РРСценарист
Роберт
Рискин
- Сценарист
Тим
Херлихи
- КБСценарист
Кларенс
Бадингтон Келланд
- Продюсер
Аллен
Коверт
- СГПродюсер
Сидни
Гэнис
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи