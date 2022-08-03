Между нами горы (фильм, 2017) смотреть онлайн

Невероятная остросюжетная драма о двух незнакомых людях, вынужденных сплотиться, чтобы выжить в ледяной пустыне.



Корреспондентка Алекс собирается вернуться в Чикаго на самолете, но рейс отменяют из-за непогоды. Тем же рейсом должен был лететь хирург Бен, который спешит попасть на медицинскую конференцию. У обоих важные планы, и они договариваются с местным пилотом-любителем, чтобы тот отвез их на своем самолете. В пути случается несчастье: пилот внезапно умирает от инсульта, и самолет падает на одну из заснеженных горных вершин. Алекс и Бен понятия не имеют, где они и что теперь делать. Оба получили травмы, но выбора нет — надо спасаться самим, ведь никто их не ищет. Собрав силу и мужество в кулак, они сами начинают отчаянные поиски тропинок, поселений и людей. Это путешествие изменит их обоих...



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