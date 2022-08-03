Между нами горы (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Невероятная остросюжетная драма о двух незнакомых людях, вынужденных сплотиться, чтобы выжить в ледяной пустыне.
Корреспондентка Алекс собирается вернуться в Чикаго на самолете, но рейс отменяют из-за непогоды. Тем же рейсом должен был лететь хирург Бен, который спешит попасть на медицинскую конференцию. У обоих важные планы, и они договариваются с местным пилотом-любителем, чтобы тот отвез их на своем самолете. В пути случается несчастье: пилот внезапно умирает от инсульта, и самолет падает на одну из заснеженных горных вершин. Алекс и Бен понятия не имеют, где они и что теперь делать. Оба получили травмы, но выбора нет — надо спасаться самим, ведь никто их не ищет. Собрав силу и мужество в кулак, они сами начинают отчаянные поиски тропинок, поселений и людей. Это путешествие изменит их обоих...
Справятся ли герои с этим испытанием и какие чувства вдруг объединят их? Идрис Эльба и Кейт Уинслет в невероятной драме — смотреть фильм «Между нами горы» можно онлайн на портале Wink.
Рейтинг
- ХАРежиссёр
Хани
Абу-Ассад
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Идрис
Эльба
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- Актёр
Дермот
Малруни
- ЛСАктриса
Линда
Соренсон
- ВГАктёр
Винсент
Гэйл
- ДНАктриса
Даня
Нассар
- АДАктёр
Андрес
Джозеф
- Сценарист
Крис
Вайц
- Сценарист
Дж.
Миллс Гудло
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- Композитор
Рамин
Джавади