Между нами горы
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Между нами горы

Между нами горы (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, The Mountain Between Us
Триллер, Драма107 мин18+

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О фильме

Невероятная остросюжетная драма о двух незнакомых людях, вынужденных сплотиться, чтобы выжить в ледяной пустыне.

Корреспондентка Алекс собирается вернуться в Чикаго на самолете, но рейс отменяют из-за непогоды. Тем же рейсом должен был лететь хирург Бен, который спешит попасть на медицинскую конференцию. У обоих важные планы, и они договариваются с местным пилотом-любителем, чтобы тот отвез их на своем самолете. В пути случается несчастье: пилот внезапно умирает от инсульта, и самолет падает на одну из заснеженных горных вершин. Алекс и Бен понятия не имеют, где они и что теперь делать. Оба получили травмы, но выбора нет — надо спасаться самим, ведь никто их не ищет. Собрав силу и мужество в кулак, они сами начинают отчаянные поиски тропинок, поселений и людей. Это путешествие изменит их обоих...

Справятся ли герои с этим испытанием и какие чувства вдруг объединят их? Идрис Эльба и Кейт Уинслет в невероятной драме — смотреть фильм «Между нами горы» можно онлайн на портале Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Между нами горы»