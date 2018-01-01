Wink
Metallica: Сквозь невозможное
Актёры и съёмочная группа фильма «Metallica: Сквозь невозможное»

Режиссёры

М. Дж. Бассетт

M.J. Bassett
Режиссёр

Актёры

Джеймс Пьюрфой

James Purefoy
АктёрSolomon Kane
Макс фон Сюдов

Max von Sydow
АктёрJosiah Kane
Иэн Уайт

Ian Whyte
АктёрDevil's Reaper
Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрMalachi
Рейчел Херд-Вуд

Rachel Hurd-Wood
АктрисаMeredith Crowthorn
Пит Постлетуэйт

Pete Postlethwaite
АктёрWilliam Crowthorn
Элис Криге

Alice Krige
АктрисаKatherine Crowthorn
Макензи Крук

Mackenzie Crook
АктёрFather Michael
Энтони Уилкс

Anthony Wilks
АктёрEdward Crowthorn
Роберт Расселл

Robert Russell
АктёрAbbott

Сценаристы

М. Дж. Бассетт

M.J. Bassett
Сценарист

Продюсеры

Майкл Берроу

Michael Berrow
Продюсер
Пол Берроу

Paul Berrow
Продюсер
Сэмюэл Хадида

Samuel Hadida
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Артем Карапетян

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Пётр Тобилевич

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Бакса

David Baxa
Художник
Рэй МакНейлл

Ray McNeill
Художник
Джон Блумфилд

John Bloomfield
Художник

Операторы

Дан Лаустсен

Dan Laustsen
Оператор

Композиторы

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор