Metallica: Сквозь невозможное (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Metallica Through the Never
Ужасы, Фэнтези89 мин18+
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О фильме
Участник технической команды группы Metallica получает задание — привезти сумку, содержимое которой необходимо группе для выступления. Сопровождая таинственную сумку, он попадает в невероятные передряги. Картина представляет собой смесь игрового фильма и концерта.
СтранаВеликобритания, Франция, Чехия
ЖанрУжасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актриса
Рейчел
Херд-Вуд
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ЭУАктёр
Энтони
Уилкс
- РРАктёр
Роберт
Расселл
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- МБПродюсер
Майкл
Берроу
- ПБПродюсер
Пол
Берроу
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- РМХудожник
Рэй
МакНейлл
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт