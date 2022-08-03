Metallica: Сквозь невозможное
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Metallica: Сквозь невозможное

Metallica: Сквозь невозможное (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Metallica Through the Never
Ужасы, Фэнтези89 мин18+

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О фильме

Участник технической команды группы Metallica получает задание — привезти сумку, содержимое которой необходимо группе для выступления. Сопровождая таинственную сумку, он попадает в невероятные передряги. Картина представляет собой смесь игрового фильма и концерта.

Страна
Великобритания, Франция, Чехия
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Metallica: Сквозь невозможное»