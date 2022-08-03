Сонный американский городок Центрвиль взбудоражен цепью странных событий. Природа сходит с ума – животные убегают, птицы улетают, а мeртвые восстают из могил. На борьбу с зомби-апокалипсисом выходят местные копы, которые никогда не отличались бодростью и находчивостью. К чему это приведет?

