Мертвые не умирают (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, The Dead Don't Die
Ужасы, Комедия100 мин18+
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О фильме
Сонный американский городок Центрвиль взбудоражен цепью странных событий. Природа сходит с ума – животные убегают, птицы улетают, а мeртвые восстают из могил. На борьбу с зомби-апокалипсисом выходят местные копы, которые никогда не отличались бодростью и находчивостью. К чему это приведет?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Селена
Гомес
- Актёр
Том
Уэйтс
- ЭБАктриса
Эстер
Балинт
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Сценарист
Джим
Джармуш
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- КЛКомпозитор
Картер
Логан