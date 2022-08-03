Мертвые не умирают
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Мертвые не умирают

Мертвые не умирают (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, The Dead Don't Die
Ужасы, Комедия100 мин18+

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О фильме

Сонный американский городок Центрвиль взбудоражен цепью странных событий. Природа сходит с ума – животные убегают, птицы улетают, а мeртвые восстают из могил. На борьбу с зомби-апокалипсисом выходят местные копы, которые никогда не отличались бодростью и находчивостью. К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвые не умирают»