Мэри Поппинс возвращается (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, Mary Poppins Returns
Мюзикл, Приключения125 мин6+
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О фильме
Повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнксы напрочь забыли о волшебстве и погрязли в проблемах. У него — депрессия из-за смерти жены и двое детей на воспитании, у нее — попытки уладить финансовые дела брата и не лишиться фамильного дома. Без помощи Мэри Поппинс явно не обойтись, и она возвращается!
СтранаСША, Канада, Дания, Австралия, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези, Музыка
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Роб
Маршалл
- Актриса
Эмили
Блант
- ЛМАктёр
Лин-Мануэль
Миранда
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Эмили
Мортимер
- ПДАктриса
Пикси
Дейвис
- НСАктёр
Натаниэль
Сале
- ДДАктёр
Джоэль
Доусон
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Колин
Фёрт
- ПЛСценарист
Памела
Линдон Трэверс
- ДМСценарист
Дэвид
Маги
- Сценарист
Роб
Маршалл
- ДДСценарист
Джон
ДеЛюка
- ДДПродюсер
Джон
ДеЛюка
- Продюсер
Роб
Маршалл
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Бобров
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- СЭХудожник
Саймон
Элсли
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ДБОператор
Дион
Биби
- МШКомпозитор
Марк
Шейман