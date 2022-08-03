Мэри Поппинс возвращается
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Детям
Мэри Поппинс возвращается

Мэри Поппинс возвращается (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Mary Poppins Returns
Мюзикл, Приключения125 мин6+

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О фильме

Повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнксы напрочь забыли о волшебстве и погрязли в проблемах. У него — депрессия из-за смерти жены и двое детей на воспитании, у нее — попытки уладить финансовые дела брата и не лишиться фамильного дома. Без помощи Мэри Поппинс явно не обойтись, и она возвращается!

Страна
США, Канада, Дания, Австралия, Великобритания, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези, Музыка
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэри Поппинс возвращается»