Мэри Поппинс возвращается (фильм, 2018) смотреть онлайн

Повзрослевшие Майкл и Джейн Бэнксы напрочь забыли о волшебстве и погрязли в проблемах. У него — депрессия из-за смерти жены и двое детей на воспитании, у нее — попытки уладить финансовые дела брата и не лишиться фамильного дома. Без помощи Мэри Поппинс явно не обойтись, и она возвращается!

