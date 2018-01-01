Wink
Детям
Мэри Поппинс возвращается
Актёры и съёмочная группа фильма «Мэри Поппинс возвращается»

Режиссёры

Роб Маршалл

Rob Marshall
Режиссёр

Актёры

Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаMary Poppins
Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
АктёрJack
Бен Уишоу

Ben Whishaw
АктёрMichael Banks
Эмили Мортимер

Emily Mortimer
АктрисаJane Banks
Пикси Дейвис

Pixie Davies
АктрисаAnnabel
Натаниэль Сале

Nathanael Saleh
АктёрJohn
Джоэль Доусон

Joel Dawson
АктёрGeorgie
Джули Уолтерс

Julie Walters
АктрисаEllen
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаCousin Topsy
Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрWilkins / Wolf

Сценаристы

Памела Линдон Трэверс

Pamela Lyndon Travers
Сценарист
Дэвид Маги

David Magee
Сценарист
Роб Маршалл

Rob Marshall
Сценарист
Джон ДеЛюка

John DeLuca
Сценарист

Продюсеры

Джон ДеЛюка

John DeLuca
Продюсер
Роб Маршалл

Rob Marshall
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Чуракова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Алексей Бобров

Актёр дубляжа
Софья Ануфриева

Актриса дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа

Художники

Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник
Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Сэнди Пауэлл

Sandy Powell
Художница
Гордон Сим

Gordon Sim
Художник

Операторы

Дион Биби

Dion Beebe
Оператор

Композиторы

Марк Шейман

Marc Shaiman
Композитор