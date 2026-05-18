Помните одиозный «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы? В 2022 году режиссер «Покидая Лас-Вегас» Майк Фиггис получил полный доступ к съемочной площадке стомиллионного авторского фильма, чтобы зафиксировать муки рождения. Результат даже любопытнее странного фильма Копполы: по крайней мере, критики приняли «МегаДок» намного теплее «Мегалополиса».

