О фильме
Помните одиозный «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы? В 2022 году режиссер «Покидая Лас-Вегас» Майк Фиггис получил полный доступ к съемочной площадке стомиллионного авторского фильма, чтобы зафиксировать муки рождения. Результат даже любопытнее странного фильма Копполы: по крайней мере, критики приняли «МегаДок» намного теплее «Мегалополиса».
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 IMDb
- МФРежиссёр
Майк
Фиггис
- ЭКАктриса
Элинор
Коппола
- Актёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Натали
Эммануэль
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ХФАктриса
Хлоя
Файнмен
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ДЛАктёр
Джордж
Лукас
- ТНАктёр
Тилль
Новак
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Джон
Войт
- ДТПродюсер
Джеймс
Т. Моцкоски
- ТЛПродюсер
Тара
Ли-Ань Смит
- МФКомпозитор
Майк
Фиггис