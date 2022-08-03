Медовый месяц в Иерусалиме
Wink
Фильмы
Медовый месяц в Иерусалиме
2020, Honeymood
Драма, Спортивный85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Медовый месяц в Иерусалиме (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Вместо первой брачной ночи жених и невеста отправляются в сюрреалистичное путешествие по Иерусалиму, чтобы, пообщавшись с семьей, бывшими и случайными незнакомцами, понять, есть ли у них будущее.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медовый месяц в Иерусалиме»