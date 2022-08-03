2020, Honeymood
Драма, Спортивный85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Медовый месяц в Иерусалиме (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Вместо первой брачной ночи жених и невеста отправляются в сюрреалистичное путешествие по Иерусалиму, чтобы, пообщавшись с семьей, бывшими и случайными незнакомцами, понять, есть ли у них будущее.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Жиль
Леллуш
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актёр
Гийом
Кане
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- Актриса
Виржини
Эфира
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- Актриса
Марина
Фоис
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- ФМАктёр
Феликс
Моати
- АИАктёр
Альбан
Иванов
- АХСценарист
Ахмед
Хамиди
- ЖЛСценарист
Жюльен
Ламброшини
- Сценарист
Жиль
Леллуш
- Продюсер
Ален
Атталь
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ЭБХудожница
Элиз
Буке
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон