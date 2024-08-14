Майор Гром: Игра (Фильм 2024 года) смотреть

«Майор Гром: Игра» (2024) — российский супергеройский фильм, основанный на комиксах от Bubble Comics о страже порядка Игоре Громе, 3-я часть кинофраншизы.



Майор полиции Игорь Гром, имя которого теперь известно каждому в Петербурге, сталкивается с неуловимым противником, террористом по прозвищу Призрак. Герой пытается остановить преступника, но каждый раз оказывается слишком близко к эпицентру событий, когда уже ничего не может предотвратить. Гром начинает терять доверие горожан, а тем временем злодей предлагает майору оставить службу насовсем, в противном случае теракты продолжатся и больше людей погибнет.



Сможет ли Гром и в этот раз изобличить преступника и спасти ни в чем не повинных петербуржцев?


