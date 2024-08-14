Этот фильм пока недоступен
Майор Гром: Игра (Фильм 2024 года) смотреть
О фильме
«Майор Гром: Игра» (2024) — российский супергеройский фильм, основанный на комиксах от Bubble Comics о страже порядка Игоре Громе, 3-я часть кинофраншизы.
Майор полиции Игорь Гром, имя которого теперь известно каждому в Петербурге, сталкивается с неуловимым противником, террористом по прозвищу Призрак. Герой пытается остановить преступника, но каждый раз оказывается слишком близко к эпицентру событий, когда уже ничего не может предотвратить. Гром начинает терять доверие горожан, а тем временем злодей предлагает майору оставить службу насовсем, в противном случае теракты продолжатся и больше людей погибнет.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время167 мин / 02:47
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Олег
Трофим
- Актёр
Тихон
Жизневский
- АСАктёр
Александр
Сетейкин
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- СГАктёр
Сергей
Горошко
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Матвей
Лыков
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Андрей
Трушин
- ЕЧАктёр
Евгений
Чебатков
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- АГСценарист
Артем
Габрелянов
- НШСценарист
Николай
Шишкин
- АГПродюсер
Артем
Габрелянов
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- РКПродюсер
Роман
Котков
- ЕЕПродюсер
Евгений
Еронин
- ДППродюсер
Денис
Попов
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- АКХудожница
Анна
Кудевич
- ИБХудожник
Игорь
Бойко
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Корабельников
- АФМонтажёр
Андрей
Фиолетов
- РСКомпозитор
Роман
Селиверстов