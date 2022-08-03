Три дня в яркой майской Москве. Три дня, когда старший лейтенант Печалин, уже давно позабывший запах мирной жизни, вновь ощутит всю ее прелесть. Встретится со старым другом Гаевским, влюбится в случайную знакомую Викторию, отметит с ней День Победы и станцует романтический вальс на площади Большого театра…

