О фильме
Три дня в яркой майской Москве. Три дня, когда старший лейтенант Печалин, уже давно позабывший запах мирной жизни, вновь ощутит всю ее прелесть. Встретится со старым другом Гаевским, влюбится в случайную знакомую Викторию, отметит с ней День Победы и станцует романтический вальс на площади Большого театра…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МРРежиссёр
Марат
Рафиков
- ИРРежиссёр
Илья
Рубинштейн
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Алексей
Кравченко
- ГНАктёр
Геннадий
Назаров
- Актриса
Лариса
Лужина
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- ИРСценарист
Илья
Рубинштейн
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- АКОператор
Александр
Карюк