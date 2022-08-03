Май
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Май

Май (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.42007, Май
Драма94 мин18+

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О фильме

Три дня в яркой майской Москве. Три дня, когда старший лейтенант Печалин, уже давно позабывший запах мирной жизни, вновь ощутит всю ее прелесть. Встретится со старым другом Гаевским, влюбится в случайную знакомую Викторию, отметит с ней День Победы и станцует романтический вальс на площади Большого театра…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Май»