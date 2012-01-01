Матч (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Динамо», теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку Анну и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая из плена, но теперь они не могут быть вместе…



Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными команда�ми и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину!



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