Маска Зорро (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.31998, The Mask of Zorro
Боевик, Приключения131 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- СУАктёр
Стюарт
Уилсон
- УМАктёр
Уильям
Маркес
- ТААктёр
Тони
Амендола
- ВРАктёр
Виктор
Риверс
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ДССценарист
Джон
С. Калли
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ДКПродюсер
Даг
Клейборн
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- ДГПродюсер
Джон
Герц
- Продюсер
Лори
МакДональд
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- ДКХудожница
Денис
Камарго
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер