Маска Зорро (фильм, 1998) смотреть онлайн

Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло.

