Маска Зорро
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Маска Зорро

Маска Зорро (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.31998, The Mask of Zorro
Боевик, Приключения131 мин12+

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О фильме

Стареющий герой, отдавший все силы борьбе за справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший жену и дочь, передает свои знания, умения и черную маску молодому отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло.

Страна
США, Мексика, Германия
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маска Зорро»