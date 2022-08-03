Машина времени в джакузи
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Машина времени в джакузи

Машина времени в джакузи (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Hot Tub Time Machine
Фантастика, Комедия94 мин18+

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О фильме

В 2010 году четверо «гениев», благодаря своим экспериментам с алкоголем, научились управлять пространственно-временным континуумом. Портал, расположенный непосредственно в джакузи на горнолыжном курорте, как им показалось, позволяет вернуться в далeкий 1986 год.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Машина времени в джакузи»