Машина времени в джакузи (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Hot Tub Time Machine
Фантастика, Комедия94 мин18+
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О фильме
В 2010 году четверо «гениев», благодаря своим экспериментам с алкоголем, научились управлять пространственно-временным континуумом. Портал, расположенный непосредственно в джакузи на горнолыжном курорте, как им показалось, позволяет вернуться в далeкий 1986 год.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СПРежиссёр
Стив
Пинк
- Актёр
Джон
Кьюсак
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Роб
Кордри
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актриса
Линдси
Фонсека
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- ЧМАктёр
Чарли
МакДермотт
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- ДХСценарист
Джош
Хилд
- Продюсер
Джон
Кьюсак
- ДАПродюсер
Джон
Албанис
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Александр
Олешко
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- КХХудожник
Келвин
Хаменни
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек