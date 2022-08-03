Марсианин (фильм, 2015) смотреть онлайн

Выжить на Марсе в одиночку: космическая драма Ридли Скотта о невероятных опасностях межпланетных путешествий.



Участники миссии «Арес-3», работающие на Марсе, попадают в сильнейшую песчаную бурю. Один из космонавтов получает повреждения, и его коллеги решают, что Марк Уотни погиб. Команда экстренно покидает планету, оставив коллегу одного. Но космонавт неожиданно приходит в себя и понимает, что кроме него на Марсе никого не осталось. К счастью для Марка, функции его скафандра не нарушились во время бури, а в жилом модуле остались продукты и вода. Но связи с Землей нет, а до прилета следующей миссии на Марс — четыре года... Сможет ли Марк Уотни пережить одиночное заключение на красной планете и дождаться спасения?



Фильм «Марсианин» — гимн человеческой изобретательности, заставляющий поверить, что даже на краю вселенной, если сильно постараться и не терять бодрость духа, есть шанс выжить и не сойти с ума от одиночества.

