Марсианин (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Выжить на Марсе в одиночку: космическая драма Ридли Скотта о невероятных опасностях межпланетных путешествий.
Участники миссии «Арес-3», работающие на Марсе, попадают в сильнейшую песчаную бурю. Один из космонавтов получает повреждения, и его коллеги решают, что Марк Уотни погиб. Команда экстренно покидает планету, оставив коллегу одного. Но космонавт неожиданно приходит в себя и понимает, что кроме него на Марсе никого не осталось. К счастью для Марка, функции его скафандра не нарушились во время бури, а в жилом модуле остались продукты и вода. Но связи с Землей нет, а до прилета следующей миссии на Марс — четыре года... Сможет ли Марк Уотни пережить одиночное заключение на красной планете и дождаться спасения?
Фильм «Марсианин» — гимн человеческой изобретательности, заставляющий поверить, что даже на краю вселенной, если сильно постараться и не терять бодрость духа, есть шанс выжить и не сойти с ума от одиночества.
СтранаВеликобритания, США, Венгрия
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Шон
Бин
- Актриса
Кейт
Мара
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Аксель
Хенни
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- ЭУСценарист
Энди
Уир
- ДГПродюсер
Дрю
Годдард
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- ЛРХудожник
Ласло
Райк
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- Оператор
Дариуш
Вольски
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс