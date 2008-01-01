Маргарет (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Margaret
Драмы143 мин18+
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Сюжет
Семнадцатилетняя Лиза очень виновата. Она знает, что причастна к дорожно-транспортному происшествию, унeсшему жизнь женщины. Делая попытки сознаться в своeм проступке, она, к своему удивлению, всe время наталкивается на непонимание окружающих. Еe семья, еe друзья, еe учителя — никто не поддерживает искренних попыток девушки... Так совершенно неожиданно Лиза узнаeт простую истину — рано или поздно идеалы молодости всегда сталкиваются с реальной жизнью и разбиваются на компромиссы мира взрослых людей.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КЛРежиссёр
Кеннет
Лонерган
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- Актёр
Жан
Рено
- ДБАктриса
Дженни
Берлин
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Сара
Стил
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- КЛСценарист
Кеннет
Лонерган
- ГГПродюсер
Гари
Гилберт
- Продюсер
Сидни
Поллак
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ББПродюсер
Блэр
Бреард
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- РЛОператор
Рышард
Ленчевский
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли