Маргарет (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетняя Лиза очень виновата. Она знает, что причастна к дорожно-транспортному происшествию, унeсшему жизнь женщины. Делая попытки сознаться в своeм проступке, она, к своему удивлению, всe время наталкивается на непонимание окружающих. Еe семья, еe друзья, еe учителя — никто не поддерживает искренних попыток девушки... Так совершенно неожиданно Лиза узнаeт простую истину — рано или поздно идеалы молодости всегда сталкиваются с реальной жизнью и разбиваются на компромиссы мира взрослых людей.



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