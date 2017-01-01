мама! (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.42017, mother!
Ужасы, Драмы116 мин18+
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Сюжет
Пребывающий в творческом кризисе писатель и его жена-муза обустраивают новый дом, где герой надеется обрести вдохновение и создать новый шедевр. Внезапное появление на пороге таинственного незнакомца внесет коррективы в планы супругов и поставит под угрозу весь хрупкий мир, созданный ими.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Даррен
Аронофски
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Донал
Глисон
- БГАктёр
Брин
Глисон
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джован
Адепо
- АЧАктриса
Аманда
Чиу
- ПСАктриса
Патриша
Саммерсетт
- Сценарист
Даррен
Аронофски
- Продюсер
Скотт
Франклин
- ЭХПродюсер
Эри
Хэндел
- МХПродюсер
Марк
Хейман
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- МЛОператор
Мэттью
Либатик