мама!
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мама!

мама! (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.42017, mother!
Ужасы, Драмы116 мин18+

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Сюжет

Пребывающий в творческом кризисе писатель и его жена-муза обустраивают новый дом, где герой надеется обрести вдохновение и создать новый шедевр. Внезапное появление на пороге таинственного незнакомца внесет коррективы в планы супругов и поставит под угрозу весь хрупкий мир, созданный ими.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «мама!»

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