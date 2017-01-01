мама! (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Пребывающий в творческом кризисе писатель и его жена-муза обустраивают новый дом, где герой надеется обрести вдохновение и создать новый шедевр. Внезапное появление на пороге таинственного незнакомца внесет коррективы в планы супругов и поставит под угрозу весь хрупкий мир, созданный ими.



мама! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.