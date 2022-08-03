Маленькие секреты (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.72010, Les petits mouchoirs
Драма, Комедия144 мин18+
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О фильме
Компания друзей по традиции проводит совместный отпуск в приморском поместье своего товарища Макса. У каждого голова занята своими проблемами: ловелас Эрик устал изменять жене, Антони переживает расставание, Мари запуталась в планах на будущее, а Винсент понял, что влюблен в Макса.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Гийом
Кане
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- Актёр
Жиль
Леллуш
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Лоран
Лафитт
- Актриса
Валери
Боннетон
- ПААктриса
Паскаль
Арбийо
- Актриса
Анн
Маривен
- ЛМАктриса
Луиз
Моно
- Сценарист
Гийом
Кане
- Продюсер
Ален
Атталь
- АЛПродюсер
Андре
Логи
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- КООператор
Кристоф
Оффенштейн