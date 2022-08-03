Маленькие секреты
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Маленькие секреты

Маленькие секреты (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, Les petits mouchoirs
Драма, Комедия144 мин18+

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О фильме

Компания друзей по традиции проводит совместный отпуск в приморском поместье своего товарища Макса. У каждого голова занята своими проблемами: ловелас Эрик устал изменять жене, Антони переживает расставание, Мари запуталась в планах на будущее, а Винсент понял, что влюблен в Макса.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb