Мадагаскар (фильм, 2005) смотреть онлайн

Бойтесь своих желаний: иногда они сбываются. Яркий и красочный «Мадагаскар» — мультфильм студии DreamWorks, который рассказывает о невероятных приключениях четырех друзей на далеком тропическом острове.



Жизнь в Нью-Йоркском зоопарке у льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории легка и беззаботна. Но когда все слишком хорошо, становится скучно. Вот и Марти начал думать о несбыточном — о вольной жизни в дикой природе. Впрочем, иногда даже безумные фантазии сбываются. Волею случая квартет друзей попадает на остров Мадагаскар, населенный лемурами. Но то, что в мечтах казалось раем, оказывается местом, где живут по законам джунглей.



Динамичный сюжет, обилие юмора и запоминающиеся персонажи — смотреть «Мадагаскар» будет интересно зрителям всех возрастов. Успех мультфильма 2005 года дал старт франшизе, породившей как прямые продолжения, так и спин-оффы.

