Мадагаскар (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Бойтесь своих желаний: иногда они сбываются. Яркий и красочный «Мадагаскар» — мультфильм студии DreamWorks, который рассказывает о невероятных приключениях четырех друзей на далеком тропическом острове.
Жизнь в Нью-Йоркском зоопарке у льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории легка и беззаботна. Но когда все слишком хорошо, становится скучно. Вот и Марти начал думать о несбыточном — о вольной жизни в дикой природе. Впрочем, иногда даже безумные фантазии сбываются. Волею случая квартет друзей попадает на остров Мадагаскар, населенный лемурами. Но то, что в мечтах казалось раем, оказывается местом, где живут по законам джунглей.
Динамичный сюжет, обилие юмора и запоминающиеся персонажи — смотреть «Мадагаскар» будет интересно зрителям всех возрастов. Успех мультфильма 2005 года дал старт франшизе, породившей как прямые продолжения, так и спин-оффы.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Эрик
Дарнелл
- Режиссёр
Том
МакГрат
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- Актёр
Энди
Рихтер
- Актёр
Том
МакГрат
- КНАктёр
Кристофер
Найтс
- КМАктёр
Крис
Миллер
- МБСценарист
Марк
Бертон
- Сценарист
Эрик
Дарнелл
- Сценарист
Том
МакГрат
- Продюсер
Мирей
Сория
- Продюсер
Тереза
Чэн
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- Актёр дубляжа
Оскар
Кучера
- Актёр дубляжа
Александр
Цекало
- Актриса дубляжа
Маша
Малиновская
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- ШДХудожница
Шеннон
Джеффрис
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер