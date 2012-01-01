Мачо и ботан (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк на популярный американский сериал конца 80х годов. Двое молодых горе-полицейских отправляются в школу под видом старшеклассников, чтобы пресечь наркотраффик.



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