Мачо и ботан (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, 21 Jump Street
Боевики, Комедии105 мин18+
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Сюжет
Ремейк на популярный американский сериал конца 80х годов. Двое молодых горе-полицейских отправляются в школу под видом старшеклассников, чтобы пресечь наркотраффик.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Фил
Лорд
- КМРежиссёр
Кристофер
Миллер
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актёр
Дэйв
Франко
- Актёр
Роб
Риггл
- Актёр
Айс
Кьюб
- ДДАктёр
ДеРэй
Дэвис
- ДФАктёр
Дакс
Флэйм
- КПАктёр
Крис
Парнелл
- ЭКАктриса
Элли
Кемпер
- Сценарист
Стефен
Дж. Кэннел
- МБСценарист
Майкл
Бэколл
- Сценарист
Джона
Хилл
- Продюсер
Стефен
Дж. Кэннел
- Продюсер
Джона
Хилл
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Анна
Пескова
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Березкин
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо