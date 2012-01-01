Мачо и ботан
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Мачо и ботан

Мачо и ботан (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, 21 Jump Street
Боевики, Комедии105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Ремейк на популярный американский сериал конца 80х годов. Двое молодых горе-полицейских отправляются в школу под видом старшеклассников, чтобы пресечь наркотраффик.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мачо и ботан»

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