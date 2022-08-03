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Любовь зла

Любовь зла (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Shallow Hal
Фэнтези, Драма109 мин18+

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О фильме

Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, и виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Как-то раз Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь зла»