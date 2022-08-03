Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, и виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Как-то раз Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…

