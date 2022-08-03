Любовь зла (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Shallow Hal
Фэнтези, Драма109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, и виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Как-то раз Хэл знакомится с Розмари, которая кажется ему настоящей красавицей, к тому же она умна, забавна и очень добра. Вот только окружающие вместо худенькой девушки видят необъятных размеров «слониху», под которой то и дело ломаются стулья…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Бобби
Фаррелли
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Джек
Блэк
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ДВАктёр
Джо
Витерелли
- РКАктёр
Рене
Кирби
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ЭРАктёр
Энтони
Роббинс
- СУАктриса
Сьюзэн
Уорд
- ЗГАктёр
Зен
Геснер
- ББАктриса
Брук
Бёрнс
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- Сценарист
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- БТПродюсер
Брэдли
Томас
- ЧБПродюсер
Чарльз
Б. Весслер
- Актриса дубляжа
Мария
Шукшина
- Актёр дубляжа
Сергей
Рост
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- УГКомпозитор
Уильям
Гудрам