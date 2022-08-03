Любовь зла... (фильм, 2001) смотреть онлайн

Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте - его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.

