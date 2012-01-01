Лондон – современный Вавилон (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Лондон нередко называют современным Вавилоном. Он многолик, многонационален и неоднозначен. Этот документальный фильм рассказывает не только о коренных жителях Лондона, но и об истории иммигрантов. Архивные кинопленки начала ХХ века, голоса лондонцев прошлого и настоящего и популярная музыка прошлых лет помогут совершить незабываемое путешествие во времени к сердцу Лондона.



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