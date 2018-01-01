Биография

Джульен Темпл – режиссер, сценарист и продюсер. Также занимается актерской и операторской деятельностью. Многим известен как клипмейкер. Большинство проектов – документальные фильмы, короткометражки и музыкальные клипы. Родился в 1953 году в Лондоне. Отец – основатель туристической фирмы Progressive Tours. Является большим поклонником голливудских мюзиклов. В работах использует особый прием – длинные и непрерывные кадры в режиме Steadicam. Сменил несколько школ, среди которых гимназия Сент-Мэрилебон и школа Уильяма Эллиса. Окончил Кембриджский Королевский колледж. Миром кинематографа увлекся в студенчестве – после просмотра киноработ режиссера Жана Виго, представителя поэтического реализма. Режиссерская карьера началась в 1977 году. Это были небольшие документальные короткометражки для музыкальной группы Sex Pistols. Многие последующие кинопроекты также связаны с миром музыки. Так, Темпл создавал видео для Sade, Дэвида Боуи, The Rolling Stones и для других звезд 1980-90х годов. Наиболее успешные и популярные фильмы Джульена Темпла – «Грязь и ярость. История Sex Pistols», «Пуля» и «Лондон – современный Вавилон». За музыкальную драму «Ария» номинировался на «Золотую пальмовую ветвь».