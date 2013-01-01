Лок (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бенефис Тома Харди — напряженная драма о прорабе, который едет на BMW в Лондон и пытается решать личные проблемы по телефону. Айвен Лок направляется из Бирмингема в Лондон — в больницу, где рожает его коллега. Забеременела она от него — после одной-единственной нетрезвой ночи. В дороге Лок планирует признаться супруге в неверности, попросить прощения у детей за то, что пропустил важный футбольный матч, и в то же время попытаться заключить выгодный контракт на строительство небоскреба. От этой сделки зависит развитие его карьеры, и этот шанс ни в коем случае нельзя упускать. Времени у Айвена немного, и все вопросы приходится решать по телефону прямо за рулем автомобиля.
Лок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Найт
- Актёр
Том
Харди
- Актриса
Оливия
Колман
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- Актёр
Бен
Дэниелс
- Актёр
Том
Холланд
- БМАктёр
Билл
Милнер
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- ЭЛАктриса
Элис
Лоу
- СКАктёр
Сайлас
Карсон
- Сценарист
Стивен
Найт
- ГХПродюсер
Гай
Хили
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- ЭКПродюсер
Эд
Кларк
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- НЭХудожник
Найджел
Эгертон
- ДРМонтажёр
Джастин
Райт
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос