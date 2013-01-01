Лок (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Бенефис Тома Харди — напряженная драма о прорабе, который едет на BMW в Лондон и пытается решать личные проблемы по телефону. Айвен Лок направляется из Бирмингема в Лондон — в больницу, где рожает его коллега. Забеременела она от него — после одной-единственной нетрезвой ночи. В дороге Лок планирует признаться супруге в неверности, попросить прощения у детей за то, что пропустил важный футбольный матч, и в то же время попытаться заключить выгодный контракт на строительство небоскреба. От этой сделки зависит развитие его карьеры, и этот шанс ни в коем случае нельзя упускать. Времени у Айвена немного, и все вопросы приходится решать по телефону прямо за рулем автомобиля.



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