Линкольн
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Линкольн (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, Lincoln
Драмы, Исторические144 мин18+

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Сюжет

Биографическая лента об Аврааме Линкольне, шестнадцатом президенте США, который внес неоценимый вклад в победу северян во времена гражданской войны.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Линкольн»

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