Линкольн (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.52012, Lincoln
Драмы, Исторические144 мин18+
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Сюжет
Биографическая лента об Аврааме Линкольне, шестнадцатом президенте США, который внес неоценимый вклад в победу северян во времена гражданской войны.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Джон
Хоукс
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ТКСценарист
Тони
Кушнер
- ДКСценарист
Дорис
Кернс Гудвин
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Джонатан
Кинг
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НПАктёр ду�бляжа
Никита
Прозоровский
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- КБХудожник
Курт
Бич
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс