Лето. Одноклассники. Любовь
Wink
Фильмы
Лето. Одноклассники. Любовь

Лето. Одноклассники. Любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, LOL
Драмы, Мелодрамы92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вернувшись с каникул, чикагская старшеклассница Лола узнает, что ее парень ей изменил. Несмотря на грусть, девушка не теряет надежды встретить настоящую любовь. Она всe больше сближается со своим другом Кайлом, а школьная поездка в Париж становится настоящим испытанием для их чувств.

Лето смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето. Одноклассники. Любовь»

Всё