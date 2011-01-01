Лето. Одноклассники. Любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.92011, LOL
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Вернувшись с каникул, чикагская старшеклассница Лола узнает, что ее парень ей изменил. Несмотря на грусть, девушка не теряет надежды встретить настоящую любовь. Она всe больше сближается со своим другом Кайлом, а школьная поездка в Париж становится настоящим испытанием для их чувств.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЛАРежиссёр
Лиза
Азуэлос
- МСАктриса
Майли
Сайрус
- Актриса
Деми
Мур
- ЭХАктриса
Эшли
Хиншоу
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актёр
Томас
Джейн
- МТАктриса
Марло
Томас
- Актёр
Дуглас
Бут
- ДФАктёр
Джордж
Финн
- АСАктёр
Адам
Севани
- ЛАСценарист
Лиза
Азуэлос
- НДСценарист
Нанс
Делгадо
- ТСПродюсер
Тиш
Сайрус
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- КМОператор
Киран
МакГиган
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен