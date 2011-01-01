Лето. Одноклассники. Любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Вернувшись с каникул, чикагская старшеклассница Лола узнает, что ее парень ей изменил. Несмотря на грусть, девушка не теряет надежды встретить настоящую любовь. Она всe больше сближается со своим другом Кайлом, а школьная поездка в Париж становится настоящим испытанием для их чувств.



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