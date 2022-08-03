Лемони Сникет: 33 несчастья
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Детям
Лемони Сникет: 33 несчастья

Лемони Сникет: 33 несчастья (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Фэнтези, Семейный103 мин12+

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О фильме

В один скверный пасмурный день на юных Бодлеров — Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко — обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лемони Сникет: 33 несчастья»