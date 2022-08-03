Лемони Сникет: 33 несчастья (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Фэнтези, Семейный103 мин12+
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О фильме
В один скверный пасмурный день на юных Бодлеров — Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко — обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей.
СтранаСША, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БСРежиссёр
Брэд
Силберлинг
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Эмили
Браунинг
- ЛЭАктёр
Лиам
Эйкен
- КХАктриса
Кара
Хоффман
- ШХАктриса
Шелби
Хоффман
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Тимоти
Сполл
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- РГСценарист
Роберт
Гордон
- Сценарист
Дэниэл
Хэндлер
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- ЭХПродюсер
Элби
Хехт
- ЛФПродюсер
Линда
Филдс
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- БХХудожник
Билл
Хоукинс
- МУХудожник
Мартин
Уист
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман