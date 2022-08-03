Лекарство от здоровья HD
Лекарство от здоровья HD

Лекарство от здоровья HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, A Cure for Wellness
Триллер, Ужасы140 мин18+

О фильме

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

