Лекарство от здоровья HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся.

