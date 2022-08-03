Лекарство от здоровья HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, A Cure for Wellness
Триллер, Ужасы140 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Миа
Гот
- ИНАктёр
Иво
Нанди
- Актёр
Адриан
Шиллер
- СИАктриса
Селия
Имри
- ГГАктёр
Гарри
Гронер
- ТНАктёр
Томас
Норстрем
- АМАктёр
Ашок
Манданна
- Актёр
Магнус
Креппер
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- Сценарист
Гор
Вербински
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Гор
Вербински
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- ББОператор
Боян
Бацелли
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш