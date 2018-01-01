Wink
Ледниковый период. Столкновение неизбежно
Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»

Режиссёры

Майк Тёрмайер

Майк Тёрмайер

Michael Thurmeier
Режиссёр
Гален Т. Чу

Гален Т. Чу

Galen T. Chu
Режиссёр

Актёры

Рэй Романо

Рэй Романо

Ray Romano
АктёрManny
Джон Легуизамо

Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрSid
Дэнис Лири

Дэнис Лири

Denis Leary
АктёрDiego
Куин Латифа

Куин Латифа

Queen Latifah
АктрисаEllie
Шонн Уильям Скотт

Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрCrash
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрBuck / Pythagorus Buck / Robo Buck
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Jennifer Lopez
АктрисаShira
Нил Деграсс Тайсон

Нил Деграсс Тайсон

Neil deGrasse Tyson
АктёрNeil deBuck Weasel
Джесси Тайлер Фергюсон

Джесси Тайлер Фергюсон

Jesse Tyler Ferguson
АктёрShangri Llama
Джесси Джей

Джесси Джей

Jessie J
АктрисаBrooke

Сценаристы

Майкл Берг

Майкл Берг

Michael Berg
Сценарист
Обри Соломон

Обри Соломон

Aubrey Solomon
Сценарист

Продюсеры

Лори Форте

Лори Форте

Lori Forte
Продюсер
Карлос Салдана

Карлос Салдана

Carlos Saldanha
Продюсер
Крис Уэдж

Крис Уэдж

Chris Wedge
Продюсер

Актёры дубляжа

Степан Старчиков

Степан Старчиков

Актёр дубляжа
Антон Комолов

Антон Комолов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Шелест

Ольга Шелест

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Кнапп

Майкл Кнапп

Michael Knapp
Художник

Монтажёры

Джеймс Палумбо

Джеймс Палумбо

James Palumbo
Монтажёр

Операторы

Ренато Фалькао

Ренато Фалькао

Renato Falcão
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор