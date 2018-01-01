Wink
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»

Режиссёры

Карлос Салдана

Carlos Saldanha
Режиссёр
Майк Тёрмайер

Michael Thurmeier
Режиссёр

Актёры

Рэй Романо

Рэй Романо

Ray Romano
АктёрManny
Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрSid
Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрBuck
Куин Латифа

Queen Latifah
АктрисаEllie
Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрCrash
Джош Пек

Josh Peck
АктёрEddie
Дэнис Лири

Denis Leary
АктёрDiego
Крис Уэдж

Chris Wedge
АктёрScrat
Юнис Чо

Eunice Cho
АктрисаMadison (Diatryma Girl)
Карен Дишер

Karen Disher
АктрисаScratte

Сценаристы

Майкл Берг

Michael Berg
Сценарист
Питер Экерман

Peter Ackerman
Сценарист
Майк Рейсс

Mike Reiss
Сценарист

Продюсеры

Джон С. Донкин

John C. Donkin
Продюсер
Лори Форте

Lori Forte
Продюсер
Крис Уэдж

Chris Wedge
Продюсер

Актёры дубляжа

Степан Старчиков

Актёр дубляжа
Антон Комолов

Актёр дубляжа
Вадим Галыгин

Актёр дубляжа
Ольга Шелест

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Кнапп

Michael Knapp
Художник

Монтажёры

Гарри Хитнер

Harry Hitner
Монтажёр
Джеймс Палумбо

James Palumbo
Монтажёр

Композиторы

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор