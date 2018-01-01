Актёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»

WinkДетямЛедниковый период 3: Эра динозавровАктёры и съёмочная группа фильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»
Актёры
АктёрManny
Рэй РоманоRay Romano
АктёрSid
Джон ЛегуизамоJohn Leguizamo
АктёрBuck
Саймон ПеггSimon Pegg
АктрисаEllie
Куин ЛатифаQueen Latifah
АктёрCrash
Шонн Уильям СкоттSeann William Scott
АктёрEddie
Джош ПекJosh Peck
АктёрDiego
Дэнис ЛириDenis Leary
АктёрScrat
Крис УэджChris Wedge
АктрисаMadison (Diatryma Girl)
Юнис ЧоEunice Cho
АктрисаScratte