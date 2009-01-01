Ледниковый период 3: Эра динозавров (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Мультфильм, Комедия90 мин0+
О фильме
Мамонты Манфред и Элли ожидают появления на свет своего детeныша саблезубый тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком «мягкотелым» в компании своих друзей ленивец Сид, бредя желанием создать собственное племя, решился украсть несколько яиц динозавра.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время90 мин / 01:30
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КСРежиссёр
Карлос
Салдана
- МТРежиссёр
Майк
Тёрмайер
- Актёр
Рэй
Романо
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актриса
Куин
Латифа
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ДПАктёр
Джош
Пек
- Актёр
Дэнис
Лири
- КУАктёр
Крис
Уэдж
- ЮЧАктриса
Юнис
Чо
- КДАктриса
Карен
Дишер
- МБСценарист
Майкл
Берг
- ПЭСценарист
Питер
Экерман
- МРСценарист
Майк
Рейсс
- ДСПродюсер
Джон
С. Донкин
- ЛФПродюсер
Лори
Форте
- КУПродюсер
Крис
Уэдж
- ССАктёр дубляжа
Степан
Старчиков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- Актёр дубляжа
Вадим
Галыгин
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шелест
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МКХудожник
Майкл
Кнапп
- ГХМонтажёр
Гарри
Хитнер
- ДПМонтажёр
Джеймс
Палумбо
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл