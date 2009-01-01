Ледниковый период 3: Эра динозавров (фильм, 2009) смотреть онлайн

Ледниковый период 3: Эра динозавров
Мамонты Манфред и Элли ожидают появления на свет своего детeныша саблезубый тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком «мягкотелым» в компании своих друзей ленивец Сид, бредя желанием создать собственное племя, решился украсть несколько яиц динозавра.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

