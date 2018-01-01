Wink
Детям
Лавка чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Лавка чудес»

Режиссёры

Зак Хелм

Zach Helm
Режиссёр

Актёры

Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
АктёрMr. Edward Magorium
Натали Портман

Natalie Portman
АктрисаMolly Mahoney
Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрHenry Weston
Тед Лудзик

Ted Ludzik
АктёрBellini
Зак Миллс

Zach Mills
АктёрEric Applebaum
Мадалена Бранкателла

Madalena Brancatella
Актриса
Паула Бодро

Paula Boudreau
АктрисаBrenda
Майк Рилба

Mike Realba
Актёр
Стив Уитмир

Steve Whitmire
АктёрKermit the Frog
Лайам Паули-Вебстер

Liam Powley-Webster
Актёр

Сценаристы

Зак Хелм

Zach Helm
Сценарист

Продюсеры

Ричард Н. Гладштейн

Richard N. Gladstein
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа

Художники

Кристофер Харгадон

Christopher Hargadon
Художник

Монтажёры

Стивен Вайсберг

Steven Weisberg
Монтажёр

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор
Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор