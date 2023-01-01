Биография

Паула Бодро – актриса канадского происхождения, на данный момнет работает и проживает в США. До 2007 года все роли Паулы Бодро были в сериалах разной направленности, от комедий, до серьезных драм и детективов. 2007 год выдался для актрисы очень продуктивным, она сыграла в четырех фильмах и одном сериале. В этом году актриса исполнила роль Бренды в волшебном фильме «Лавка чудес», где она делила сцену с Натали Портман и Дастином Хоффманом. В 2017 году Паула снялась в сериале «Рассказ служанки», который за свои четыре сезона смог покорить сердца и зрителей, и критиков, и получить несколько наград Эмми и Золотой глобус. Начала свой путь в большое кино со съемок в музыкальных клипах и рекламных роликах для телевиденья. Только в 1993 году она получила первую полноценную роль в сериале «Класс 96». После единственного сезона актриса пропала с глаз широкой публики на целых 7 лет, и вернулась только в 2001 году, в сериале «Доктор». В том же году актриса начала съемки в сериале, который позже принес ей известность, «Деграсси: Следующее поколение». В 2008 году актриса исполнила роль Нэнси в телевизионном фильме «Добрая ведьма», и вернулась к этой роли спустя семь лет в продолжении, которое сняли в виде сериала. Сейчас фильмы Паулы Бордо в основном относятся к жанру «драма».