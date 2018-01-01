Wink
Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни»

Режиссёры

Ян де Бонт

Jan de Bont
Режиссёр

Актёры

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаLara Croft
Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрTerry Sheridan
Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрJonathan Reiss
Крис Барри

Chris Barrie
АктёрHillary (в титрах: Christopher Barrie)
Ноа Тейлор

Noah Taylor
АктёрBryce
Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрKosa
Тиль Швайгер

Til Schweiger
АктёрSean
Саймон Ям

Simon Yam
АктёрChen Lo
Теренс Инь

Terence Yin
АктёрXien
Даниэль Кальтаджироне

Daniel Caltagirone
АктёрNicholas Petraki

Сценаристы

Дин Георгарис

Dean Georgaris
Сценарист
Стивен Е. де Соуза

Steven E. de Souza
Сценарист
Джеймс В. Харт

James V. Hart
Сценарист

Продюсеры

Холли Голайн

Holly Goline
Продюсер
Лоуренс Гордон

Lawrence Gordon
Продюсер
Джереми Х. Смит

Jeremy Heath-Smith
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Александр Белявский

Актёр дубляжа
Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Сергей Балабанов

Актёр дубляжа

Художники

Сильвер Чун

Silver Cheung
Художник
Джон Феннер

John Fenner
Художник
Пол Кирби

Paul Kirby
Художник
Фрэнк Уолш

Frank Walsh
Художник
Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница
Соня Клаус

Sonja Klaus
Художница

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Операторы

Дэвид Тэттерсолл

David Tattersall
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор