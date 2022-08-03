Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.82003, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
Фэнтези, Приключения112 мин16+
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О фильме
На этот раз совершенная во всех отношениях героиня ищет Ящик Пандоры, которым также очень заинтересован глава китайской мафии, ведь этот артефакт дает владельцу неограниченную власть.
СтранаСША, Япония, Гонконг, Великобритания, Германия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Крис
Барри
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Тиль
Швайгер
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- ТИАктёр
Теренс
Инь
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- ХГПродюсер
Холли
Голайн
- Продюсер
Лоуренс
Гордон
- ДХПродюсер
Джереми
Х. Смит
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- СЧХудожник
Сильвер
Чун
- ДФХудожник
Джон
Феннер
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- СКХудожница
Соня
Клаус
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри