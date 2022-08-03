Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни
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Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни

Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.82003, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
Фэнтези, Приключения112 мин16+

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О фильме

На этот раз совершенная во всех отношениях героиня ищет Ящик Пандоры, которым также очень заинтересован глава китайской мафии, ведь этот артефакт дает владельцу неограниченную власть.

Страна
США, Япония, Гонконг, Великобритания, Германия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни»