Кунг-фу Панда 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Как замотивировать толпу неуклюжих любителей жевать бамбук отринуть лень и встать в боевую стойку? «Кунг-фу Панда 3» — бодрый и теплый анимационный фильм, в котором По не забывает свои корни и познает вещи на порядок выше, сражаясь за саму суть искусства боя.



По встречается с родным отцом Ли Шанем и попадает в деревню панд, где царит спокойная беззаботная жизнь. Но злодей Кай, вырвавшись из Мира Духов, крадет силу мастеров кунг-фу, угрожая их наследию. Неистовая Пятерка терпит поражение, и По решает обучить целую деревню увальней-панд боевым навыкам. В финале главный герой открывает силу Ци, объединяет сородичей и узнает, что он — ключ к сохранению кунг-фу.



«Кунг-фу Панда 3» — мультфильм, который чуть уступает второй части в драматизме, но выигрывает за счет нового контекста и визуального размаха. Отличный выбор для семейного просмотра или для тех, кто хочет без лишних телодвижений зарядиться оптимизмом.



