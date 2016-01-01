Кунг-фу Панда 3 (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Как замотивировать толпу неуклюжих любителей жевать бамбук отринуть лень и встать в боевую стойку? «Кунг-фу Панда 3» — бодрый и теплый анимационный фильм, в котором По не забывает свои корни и познает вещи на порядок выше, сражаясь за саму суть искусства боя.
По встречается с родным отцом Ли Шанем и попадает в деревню панд, где царит спокойная беззаботная жизнь. Но злодей Кай, вырвавшись из Мира Духов, крадет силу мастеров кунг-фу, угрожая их наследию. Неистовая Пятерка терпит поражение, и По решает обучить целую деревню увальней-панд боевым навыкам. В финале главный герой открывает силу Ци, объединяет сородичей и узнает, что он — ключ к сохранению кунг-фу.
«Кунг-фу Панда 3» — мультфильм, который чуть уступает второй части в драматизме, но выигрывает за счет нового контекста и визуального размаха. Отличный выбор для семейного просмотра или для тех, кто хочет без лишних телодвижений зарядиться оптимизмом.
СтранаСША, Китай
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алессандро
Карлони
- ДЮРежиссёр
Дженнифер
Ю Нельсон
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ЭРСценарист
Этан
Райфф
- СВСценарист
Сайрус
Ворис
- МКПродюсер
Мелисса
Кобб
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МБХудожник
Макс
Боас
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер