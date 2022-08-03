Кунг-фу Панда 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Тот редкий случай, когда сиквел не только не уступает оригиналу, но и добавляет ему глубины. «Кунг-фу Панда 2» — мультфильм, где боевые искусства смешиваются с духовным поиском, а пушистый Мистер Пельменная познает тайны своего прошлого.



По, наслаждаясь славой Воина Дракона, сталкивается с угрозой от павлина Шэня, чья армия волков и секретное оружие грозят поработить Китай. Обрывки воспоминаний о детстве и некоторое наитие относительно того, что отец-гусь ему не родной, заставляют По отправиться в путешествие с целью узнать, кто же он такой на самом деле. С Неистовой Пятеркой По то и дело попадает в различные передряги, но не теряет веры в себя. Кульминационная битва с Шэнем — не только борьба за мир, но и способ для По принять свое прошлое.



Смотреть «Кунг-фу Панда 2» можно и нужно всей семьей. Эта милейшая комедия смело затрагивает темы семьи, принятия себя и прощения, но не скатывается в морализаторство, сохраняя душевность оригинала и радуя яркой анимацией.

