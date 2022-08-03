Кунг-фу Панда 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
Тот редкий случай, когда сиквел не только не уступает оригиналу, но и добавляет ему глубины. «Кунг-фу Панда 2» — мультфильм, где боевые искусства смешиваются с духовным поиском, а пушистый Мистер Пельменная познает тайны своего прошлого.
По, наслаждаясь славой Воина Дракона, сталкивается с угрозой от павлина Шэня, чья армия волков и секретное оружие грозят поработить Китай. Обрывки воспоминаний о детстве и некоторое наитие относительно того, что отец-гусь ему не родной, заставляют По отправиться в путешествие с целью узнать, кто же он такой на самом деле. С Неистовой Пятеркой По то и дело попадает в различные передряги, но не теряет веры в себя. Кульминационная битва с Шэнем — не только борьба за мир, но и способ для По принять свое прошлое.
Смотреть «Кунг-фу Панда 2» можно и нужно всей семьей. Эта милейшая комедия смело затрагивает темы семьи, принятия себя и прощения, но не скатывается в морализаторство, сохраняя душевность оригинала и радуя яркой анимацией.
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ДЮРежиссёр
Дженнифер
Ю Нельсон
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Дэвид
Кросс
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- Актриса
Мишель
Йео
- ЭРСценарист
Этан
Райфф
- СВСценарист
Сайрус
Ворис
- МКПродюсер
Мелисса
Кобб
- СБПродюсер
Сюзанн
Бёрги
- Актёр дубляжа
Михаил
Галустян
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер