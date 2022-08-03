Кто я? (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Кто я?
Драма, Детектив96 мин18+
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О фильме
Ранним дождливым утром на перроне железнодорожного вокзала рядом с поездом «Москва-Севастополь» милиция обнаружила молодого человека, потерявшего память. Никаких документов при нем не найдено. Кто он? И как оказался на вокзале? Начинается расследование…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Анатолий
Белый
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ЖФАктриса
Жанна
Фриске
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- СГАктёр
Сергей
Галанин
- Актёр
Илья
Оболонков
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- КДАктёр
Константин
Демидов
- Актриса
Евгения
Ахременко
- Сценарист
Клим
Шипенко
- Сценарист
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ЮВМонтажёр
Юрий
Власов
- АИОператор
Андрей
Иванов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский
- ВХКомпозитор
Владимир
Хлоповский