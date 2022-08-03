Кто я?
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Кто я?

Кто я? (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Кто я?
Драма, Детектив96 мин18+

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О фильме

Ранним дождливым утром на перроне железнодорожного вокзала рядом с поездом «Москва-Севастополь» милиция обнаружила молодого человека, потерявшего память. Никаких документов при нем не найдено. Кто он? И как оказался на вокзале? Начинается расследование…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто я?»