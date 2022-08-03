Ранним дождливым утром на перроне железнодорожного вокзала рядом с поездом «Москва-Севастополь» милиция обнаружила молодого человека, потерявшего память. Никаких документов при нем не найдено. Кто он? И как оказался на вокзале? Начинается расследование…

