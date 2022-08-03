Кто наш папа, чувак?
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Кто наш папа, чувак?

Кто наш папа, чувак? (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Father Figures
Драма, Комедия108 мин18+

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О фильме

Комедийная история о похождениях двух близнецов. Узнав, что эксцентричная мать, встречавшаяся со многими знаменитостями, лгала им о гибели родного отца, братья отправляются на его поиски.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто наш папа, чувак?»